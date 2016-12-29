15.12.16 15:562240
"Николаевэлектротранс" нуждается в квалифицированных кадрах
|29.12.16 10:56
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В связи с потребностью в квалифицированных кадрах коммунальным предприятием Николаевского городского совета "Николаевэлектротранс" осуществляется комплектация группы на профессиональное обучение по профессиям водитель троллейбуса и водитель трамвая.
Требования: полное общее среднее образование, возраст от 21 года, медкомиссия, профотбор, предварительное собеседование с работодателем.
Обучение планируется осуществлять на базе КПММР "Николаевэлектротранс" при содействии службы занятости
За справками можно обращаться в отдел кадров КПММР "Николаевэлектротранс" по адресу: ул. Андреева, 17, г. Николаев, 54 020 или по телефону 0512 36-83-89.