"Николаевэлектротранс" нуждается в квалифицированных кадрах

В связи с потребностью в квалифицированных кадрах коммунальным предприятием Николаевского городского совета "Николаевэлектротранс" осуществляется комплектация группы на профессиональное обучение по профессиям водитель троллейбуса и водитель трамвая.

Требования: полное общее среднее образование, возраст от 21 года, медкомиссия, профотбор, предварительное собеседование с работодателем.

Обучение планируется осуществлять на базе КПММР "Николаевэлектротранс" при содействии службы занятости

За справками можно обращаться в отдел кадров КПММР "Николаевэлектротранс" по адресу: ул. Андреева, 17, г. Николаев, 54 020 или по телефону 0512 36-83-89.