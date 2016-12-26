"Укрзализныця" будет кормить пассажиров международных маршрутов бесплатными вафлями

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Пассажиры некоторых международных маршрутов СВ-вагонов теперь будут получать бесплатный завтрак.

В частности речь идет о маршрутах Киев - Прага, Киев - Братислава, Киев - Будапешт и Львов - Будапешт.

Бесплатный завтрак - это чай или кофе на выбор с печеньем или вафлями. Во внутригосударственном же сообщении пассажиры получают бесплатную поллитровую бутылку питьевой воды без газа.

Это вода собственного производства филиалов ОАО "Укрзализныця", у которой есть государственный сертификат соответствия, выданный Министерством экономического развития и торговли Украины.

Питьевую воду выпускают в региональном филиале "Южная железная дорога" (марки "Гребенковская" и "Миргородское источник") и региональном филиале "Одесская железная дорога" (марки "Холодок" и "Бирзульська»).