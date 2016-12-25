Малечу запрошують взяти участь у новорічному квесті

Миколаївський краєзнавчий музею запрошує дытей взяти участь у новорічному квесті

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Про це в соцмережі повідомляють організатори.

Якщо Ви запланували візит до Миколаївського краєзнавчого музею у вихідні дні, то матимете нагоду стати першими учасниками новорічного квесту.

Мандруючи по залі «Заселення краю», Ви не тільки познайомитеся з новорічною та різдвяною атрибутикою, але й дізнаєтесь про неї багато нового.

Чекатимемо Вас з дітьми — веселий настрій та яскраві емоції забезпечені! Проект працюватиме с 24 грудня 2016 року до 23 січня 2017 року.

Вартість участі у квесті — вхідні квитки до музею.