11.12.16 10:452480
Малечу запрошують взяти участь у новорічному квесті
|25.12.16 08:45
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Миколаївський краєзнавчий музею запрошує дытей взяти участь у новорічному квесті
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Про це в соцмережі повідомляють організатори.
Якщо Ви запланували візит до Миколаївського краєзнавчого музею у вихідні дні, то матимете нагоду стати першими учасниками новорічного квесту.
Мандруючи по залі «Заселення краю», Ви не тільки познайомитеся з новорічною та різдвяною атрибутикою, але й дізнаєтесь про неї багато нового.
Чекатимемо Вас з дітьми — веселий настрій та яскраві емоції забезпечені! Проект працюватиме с 24 грудня 2016 року до 23 січня 2017 року.
Вартість участі у квесті — вхідні квитки до музею.