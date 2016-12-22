Николаевцев приглашают на детскую игровую программу Об этом в соцсети Facebook сообщила Надежда Сербул. "Пятница стремительно приближается! 23 декабря метеорологи обещают ноль градусов, а ДК "Молодежный" - прекрасную программу на вечер) в 16.00, на сцене молодежной Зимовки, состоится детская игровая программа в исполнении студентов Коллежа Культуры и Искусств, а в 17.00 - Концерт "Это же чудо какое-то!". Вас порадуют своим творчеством Народная студия эстрадного вокала "Люстарс", Народный ансамбль эстрадного танца "Сюрприз" и юные артисты жанра музыкальной пародии. Мы приглашаем всех на танцевальную площадку Зимовки, и конечно же - на каток и рождественскую ярмарку!!! Назначать свидания на Зимовке уже стало модным)", - написала Надежда. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама