В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

Научные сотрудники университета Валенсии в рамках конференции «Любовь и секс с роботами» презентовали проект секс-кинотеатра

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Одна из создательниц данного проекта рассказала, что в таком кинотеатре посетитель сможет не только наблюдать за происходящим, но и осязать предметы, чувствовать их запахи.

Ожидается, что в секс-кинотеатрах будут установлены вибро-кресла, а 3D-изображение и объемный звук помогут зрителю полностью погрузиться в происходящее и даже «почувствовать» на своем теле поцелуи и прикосновения актеров.

Ученые верят, что новые кинотеатры будут очень популярны и будут иметь массу поклонников.