Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

Стоимость проезда из Киева в Перемышль составит от 400 гривен.

«Укрзализныця» получила подтверждение от Польских железных дорог о назначении курсирования нового скоростного поезда «Интерсити+» № 705/706 Киев — Львов — Перемышль, который уже 23 декабря 2016 совершит свой первый рейс из столицы Украины в польский город Перемышль. Об этом сообщили Капиталу в пресс-службе УЗ.

«Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса — 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса — 235 грн, II класса — 172 грн», — говорится в сообщении УЗ в среду.

Согласно ему, электропоезд производства Hyundai Rotem будет курсировать ежедневно и преодолевать расстояние из столицы Украины в Перемышль за 7 ч. 40 мин, а обратно — за 7 ч. 07 мин, отправляясь из Киева в 6:45, а из Перемышля — в 14:26.

УЗ указывает, что расписание нового поезда разработано с учетом возможности пересадки в Перемышле на поезд № 3602 Перемышль — Краков — Вроцлав, который отправляется из Перемышля в 14:29. Обратно пассажиры поезда № 6302 Вроцлав — Краков — Перемышль, прибывающего в Перемышль в 13:18, также могут продолжить путешествие поездом № 705/706 Перемышль — Киев.

Украинский перевозчик уточнил, что стоимость проезда в гривнях зависит от курса евро на день оформления проездного документа, а при проезде во внутреннем сообщении, например, из Киева во Львов, она будет зависеть также от коэффициентов гибкого регулирования по дням недели: самый дешевый проезд будет в вагонах I класса — по вторникам, в вагонах II класса — в четверг и субботу.

Билеты на новый поезд «Интерсити+» № 705/706 Киев — Львов — Перемышль уже в продаже, отмечается в сообщении.