МИД предупредил украинцев о местах, где в Европе возможны теракты на Рождество

В Европе во время рождественских праздников возможны новые теракты, поэтому Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, планирующих поездки в Европу, быть внимательными.

Сообщение с призывом опубликовано на Facebook департамента консульской службы МИД.

О "высокой вероятности" терактов Аль-Каиды и "их сторонников" МИД говорит со ссылкой на Государственный Департамент США.

"В прошлом году экстремисты совершили нападения во Франции, Бельгии, Германии и Турции. Власти европейских стран предупреждает о возможных нападениях во время массовых мероприятий, на туристические объекты, рестораны, торговые центры, места отправления культа, а также - в транспорте", - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД "настоятельно рекомендуем гражданам Украины во время новогодне-рождественских путешествий воздерживаться от посещения мест многолюдных собраний, а находясь в общественных местах, проявлять бдительность".

Также в Министерстве просят заранее позаботиться о контактных данных с посольствами и консульствами Украины в стране, в которую планируется путешествие.