Пришло время единения нации: николаевцев зовут на концерт "С Украиной в сердце"

В рамках проведения социокультурной акции, посвященной 25-летию Независимости Украины, Николаевский городской дворец культуры «Корабельный» и Николаевский колледж культуры и искусств приглашает жителей и гостей города на концерт "С Украиной в сердце"

Действо состоится завтра, 22 декабря, в 15:00 в помещении Дворца культуры «Корабельный» (просп. Богоявленский, 328, остановка транспорта «ДК»).

В программе концерта - песни, танцы и народная музыка в исполнении лучших творческих коллективов, победителей международных и всеукраинских фестивалей и конкурсов.

"Пришло время единения нации вокруг общей цели - защиты и сохранения Украины, ее исторических и культурных ценностей. Именно сейчас надо откровенно заявить о любви к родной земле ", - говорится в анонсе концерта.

«Вы сможете насладиться и с головой окунуться в удивительный и захватывающий мир украинского самобытного творчества и искусства. Вечер украинской музыки, песни и танца погрузит публику в богатую, самобытную украинскую культуру, захватит глубиной мысли, богатством чувств и настроений, пробудит чувство патриотизма и национальной гордости », - сообщают организаторы