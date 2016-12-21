В Николаеве откроется "японская" выставка

Указом Президента Украины 2017 год объявлен годом Японии в Украине в связи с 25-летием установления дипломатических связей между нашими странами, 45-летием братства Киева и Киото, экономического и культурного сотрудничества и помощи Японии Украине

В пятницу, 23 декабря, в 15.00 в Николаевском областном художественном музее им. В. В. Верещагина состоится открытие выставки «Японский мир изящных вещей». Выставка сформирована из частных коллекций.

.На выставке будут представлены предметы интерьера, национального костюма, посуда, атрибутика для проведения чайной церемонии, занятий каллиграфией, икебана, открытки и фотографии современной Японии и др.

Гармонично дополняют экспозицию выставки серия картин николаевского художника Валерия Купцова, посвященная Японии. На полотнах художника изображены бесстрашные и мощные герои.

Украшением выставки выступают предметы из собрания музея.

Организаторы выставки - управление культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА, Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина, Николаевское просветительское общество японской культуры «Татикадзе».