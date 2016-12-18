Праздник для детей в Николаевском следственном изоляторе

решили устроить вместе с администрацией СИЗО и РГА Центрального района общественная организация «Миколаїв – єдина родина»

-Сейчас в Николаевском следственном изоляторе находятся 9 несовершеннолетних мальчиков и одна мамочка с полуторагодовалым ребенком, - рассказывает начальник СИЗО Роман Васильевич Цыбуля.

В разное время у нас бывает больше или меньше ребят переходного возраста, преступивших закон. Как правило, они воспитываются в неполных и неблагополучных семьях, у них рано возникают конфликты с законом.

-Так как они воспитывались на улице, -включается в беседу Максим Павлович Дрозд, заместитель начальника СИЗО по социальной и воспитательной работе,- то у них нет никакого понятия об общеизвестных моральных нормах. Стараемся дать им не только образование, -у нас работает вечерняя школа, но и вернуть в общество, научить их жить в рамках общежития.

Что и говорить, трудную задачу поставили перед собой воспитатели. Но ведь переходный возраст, это та пора, когда любой подросток может наделать массу ошибок и испортить себе и своим близким жизнь на долгие годы. Поэтому просто необходимо попытаться дать возможность им исправить ошибку, выровняться, стать в будущем человеком, полноправным членом нашего общества.

В следственном изоляторе ребята учатся, занимаются спортом, работают. У них есть спортзал, где можно играть в теннис, заниматься другими видами спорта. Им устраивают и волшебные детские праздники -День святого Николая, Новый год, Рождество.

Только вот средства на спортинвентарь, сладости из бюджета для этого не выделяют, не предполагаются в тюрьмах ни несовершеннолетние преступники, ни дети до трех лет. А ведь им всем тоже хочется внимания и праздника. Вот здесь и выручает наше Николаевское СИЗО, сотрудничество с РГА Центрального района , ее председателем Игорем Васильевичем Волковым и руководителем общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владиславом Владимировичем Чайкой.

Эта встреча была для него первым контактом с администрацией следственного изолятора, первым знакомством с нуждами и проблемами этого учреждения.

Владислав Владимирович передал не только сладости для ребят, но и электрочайники, памперсы для малыша. Он также обменялся телефонами с руководителями СИЗО, чтобы в дальнейшем оказывать необходимую помощь продуктами не только по праздникам, но по мере необходимости в этом.