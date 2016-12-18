Заходи в районах Миколаївської області з нагоди Дня Святого Миколая 19 грудня Миколаївщина традиційно відзначає День Святого Миколая. Святкування відбуватимуться у всіх районних центрах Миколаївської області. Цього дня заплановано проведення театральних вистав, новорічних концертів, розважальних програм для дітей і дорослих. Березнегуватський район: 11:00 - у Березнегуватському районному будинку культури відбудеться святкова театралізована концертна програма для дітей особливих категорій «Миколай мандрує світом», о 12-й годині заплановано відкриття районної ялинки на центральній площі селища. Братський район: 13:00 - у районному музеї буде проведено конкурс дитячих малюнків учнів ДШМ «Святий Миколай збирає таланти», о 16-й годині - урочисте відкриття районної ялинки на площі біля будинку культури. Очаківський район: с. Чорноморка: о 10:00 жителів запрошують на театралізовано-ігрову програму, що відбудеться на стадіоні.

с. Шевченки: 10:00 - у сільському клубі відбудеться ранок «Святий Миколай - запрошує».

с. Володимирівка: 17:00 - у сільському клубі буде проведено розважально-ігрова програму «Зустрічаймо Святого Миколая». Первомайський район: 11:00 - у Первомайському центрі реабілітації дітей-інвалідів буде проведено святковий ранок для дітей-інвалідів до Дня Святого Миколая.

13:00 та о 15:00 у Первомайському міському центрі культури і дозвілля ім. Є.Зарницької відбудеться вистава ТЮГу для дітей пільгових категорій «Святий Миколай, до нас завітай!» 19 грудня у Первомайському дитячо-юнацькому центрі національного відродження заплановано проведення святкових розваг для дітей пільгових категорій «Миколай крокує світом». А в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей буде проведено ряд заходів до Дня Святого Миколая (розважальна програма, майстер-клас, вручення ангелів, створених вихованцями гуртка в’язання гачком «Павутинка»). Новобузький район: с. Софіївка: 19:00 - у Софіївському сільському будинку культури буде проведено розважальну програму «Святий Миколай, прийди нас привітай».

с. Новомихайлівка: 17:00 - відбудеться новорічний карнавал у Новомихайлівському сільському клубі. Южноукраїнськ: 16:00 - на Центральній площі міста відбудеться відкриття Новорічної міської ялинки, а також проведення святкового дійства до Дня Святого Миколая. Прес-служба Миколаївської ОГА На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама