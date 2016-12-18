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Заходи в районах Миколаївської області з нагоди Дня Святого Миколая

18.12.16 09:49Сколько просмотров этой статьи161Сколько комментариев этой статьи0

19 грудня Миколаївщина традиційно відзначає День Святого Миколая. Святкування відбуватимуться у всіх районних центрах Миколаївської області. Цього дня заплановано проведення театральних вистав, новорічних концертів, розважальних програм для дітей і дорослих.

Березнегуватський район:

  • 11:00 - у Березнегуватському районному будинку культури відбудеться святкова театралізована концертна програма для дітей особливих категорій «Миколай мандрує світом», о 12-й годині заплановано відкриття районної ялинки на центральній площі селища.

Братський район:

  • 13:00 - у районному музеї буде проведено конкурс дитячих малюнків учнів ДШМ «Святий Миколай збирає таланти», о 16-й годині - урочисте відкриття районної ялинки на площі біля будинку культури.

Очаківський район:

  • с. Чорноморка: о 10:00 жителів запрошують на театралізовано-ігрову програму, що відбудеться на стадіоні.

  • с. Шевченки: 10:00 - у сільському клубі відбудеться ранок «Святий Миколай - запрошує».

  • с. Володимирівка: 17:00 - у сільському клубі буде проведено розважально-ігрова програму «Зустрічаймо Святого Миколая».

Первомайський район:

  • 11:00 - у Первомайському центрі реабілітації дітей-інвалідів буде проведено святковий ранок для дітей-інвалідів до Дня Святого Миколая.

  • 13:00 та о 15:00 у Первомайському міському центрі культури і дозвілля ім. Є.Зарницької відбудеться вистава ТЮГу для дітей пільгових категорій «Святий Миколай, до нас завітай!»

19 грудня у Первомайському дитячо-юнацькому центрі національного відродження заплановано проведення святкових розваг для дітей пільгових категорій «Миколай крокує світом». А в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей буде проведено ряд заходів до Дня Святого Миколая (розважальна програма, майстер-клас, вручення ангелів, створених вихованцями гуртка в’язання гачком «Павутинка»).

Новобузький район:

  • с. Софіївка: 19:00 - у Софіївському сільському будинку культури буде проведено розважальну програму «Святий Миколай, прийди нас привітай».

  • с. Новомихайлівка: 17:00 - відбудеться новорічний карнавал у Новомихайлівському сільському клубі.

Южноукраїнськ:

  • 16:00 - на Центральній площі міста відбудеться відкриття Новорічної міської ялинки, а також проведення святкового дійства до Дня Святого Миколая.

Прес-служба Миколаївської ОГА

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