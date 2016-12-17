Бал кукол пройдет в Воронцовском дворце Одессы

18 декабря на выставке «Кукольный бал у графа Воронцова» украинские мастера представят оригинальные авторские игрушки и коллекционные куклы

18 декабря 2016 года в 12.00 в Музее кукол и игрушек, расположенном в Воронцовском дворце, откроется выставка «Бал кукол у графа Воронцова». На праздник приглашаются любители оригинальных авторских и коллекционных кукол, а также игрушек в антураже. Гости бала окунутся в волшебный, чарующий мир коллекционных кукол и авторских игрушек от украинских мастеров.

Великолепный графский Воронцовский дворец был не случайно выбран для проведения Бала кукол. 31 декабря исполняется ровно 80 лет с тех пор, как дворец, ставший главным учреждением города для проведения детского досуга, гостеприимно принял первых посетителей новогоднего праздника.

Участники бала смогут принять участие в необычном конкурсе кукол "Прекрасная Незнакомка": зрители выберут самую красивую и необычную куклу, которая впоследствии будет выкуплена у автора в подарок к 80-летниму юбилею Городского дома детского и юношеского творчества.

Выставка ждет одесситов и гостей города с 18 декабря 2016 года по 14 января 2017 года с 10.00 до 17.00.