Николаевский муздрамтеатр в День Святого Николая порадует горожан премьерой сказки Об этом сообщил руководитель литературно-драматургической части театра Богдан Головченко "19 грудня 2016 року, в День Святого Миколая, у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбудеться прем'єра казки для дітей. Цього року ми представимо юним глядачам дитячу музичну казку "Большой мышиный секрет" (режисер-постановник заслужений артист України Сергій Чверкалюк). Традиційно в цей день на прем'єру завітають діти з соціально незахищених сімей, вихованці інтернатів та діти військовослужбовців-учасників АТО. Після казки діти отримають подарунки. Чекаємо на вас 19 грудня 2016 року. Початок казок о 10:00 та о 13:00", - рассказал Богдан Головченко. Вопросы можно задать по телефону (0512) 47 84 20 или на электронный адрес fantomcsm@gmail.com На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама