В Украине объявлен конкурс на должность главы Нацполиции

Министр внутренних дел Украины объявил консультативный конкурс на должность руководителя Национальной полиции. Документы на участие в конкурсе должны быть отправлены до 8 января 2017 года.

Об этом Арсен Аваков сообщил в Facebook.

Как отмечается, кандидат на должность главы Нацполиции должен иметь полное высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее семи лет, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, а также соответствие общим условиям поступления на службу в полицию.

Также претендент должен быть мотивированным, честным, политически незаангажированным и с безупречной репутацией.

"Документы в формате .doc или .docx на украинском языке должны быть отправлены на электронный адрес hr@np.gov.ua до 24:00 8 января 2017 года. Каждому кандидату будет выслано подтверждение получения документов на электронный адрес, с которого документы отправленны", – информировал Аваков.

На более поздних этапах конкурса претенденты, которые успешно пройдут предыдущие этапы, должны будут предоставить дополнительные документы, в частности, копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки и т. д.

Процедура проведения конкурса будет опубликована дополнительно до 8 января 2017 года.

Напомним, что 14 ноября Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции.

Исполняющим обязанности главы Нацполиции Украины был назначен Вадим Троян.