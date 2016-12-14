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В Украине назначили дополнительные поезда на Новый год (РАСПИСАНИЕ)

14.12.16 17:05Сколько просмотров этой статьи278Сколько комментариев этой статьи0

Больше сотни рейсов свяжут областные центры и отвезут туристов в Карпаты

"Укрзализныця" (УЗ) запустила к новогодним праздникам 22 дополнительных поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Как отмечают в УЗ, будет совершено 167 добавочных рейсов – это дает возможность дополнительно приобрести 227 тыс. билетов.

Так, на период с 23 декабря по 10 января назначены дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев – Львов, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 8, 9, 10 января, обратно 29, 30 декабря и 1, 2, 7, 8, 9, 10 января;

№ 197/198 Киев – Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря, 6, 8, 9 января, из Ковеля 30 декабря, 1, 7, 8, 9 января;

№ 207 Киев – Ужгород, отправление из Киева 23-30 декабря, 1-10 января, обратно 24-31 декабря, 2-10 января;

№ 243/244 Киев – Львов, в обоих направлениях на 29, 30, 31 декабря, 8, 9 января;

№ 217/218Киев – Ворохта, из Киева отправления 22-28 декабря, обратно из Ворохты 23-29 декабря;

№ 274 Каменец-Подольский – Киев на 31 декабря;

№ 206/205 Николаев – Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 9 января, обратно 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 9 января;

№ 223/224 Киев – Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, 9 января, из Одессы – 30 декабря, 9 января;

№ 180/179 Киев – Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января;

№ 184 Киев – Мариуполь, отправление из Киева 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 10 января, из Мариуполя 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9 января;

№ 228 Одесса – Львов, из Одессы 23-30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января, из Львова 24-31 декабря, 2-6, 8, 9 января;

№ 242/241 Одесса – Ужгород, из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 3, 5, 7, 9 января, обратно 25, 27, 29, 31 декабря, 4, 6, 8 января;

№ 270/269 Одесса – Харьков, отправление из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 5, 7, 9 января, обратно из Харькова 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 6, 8, 10 января;

№ 231 Днепр – Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-10 января, обратно 24-31 декабря, 2-10 января;

№ 212 Запорожье – Днепр – Львов, из Запорожье 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Львова 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января;

№ 275/276 Днепр – Львов, из Днепра 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Львова 2, 4, 6, 8, 10 января;

№ 235 Харьков – Ужгород из Харькова 23, 26, 29 декабря, 1, 4, 7, 10 января, обратно 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8 января;

№ 151/152 Львов – Ивано-Франковск, в обоих направлениях 30, 31 декабря;

№ 63/64 Харьков – Львов, из Харькова 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 – 10 января, обратно 27-31 декабря, 2-10 января;

№ 173 Львов – Ужгород, в обоих направлениях 29, 30 декабря;

№ 248/258 Львов – Одесса, из Львова 29 декабря, обратно 30 декабря;

№ 728/727 Киев – Харьков, в обоих направлениях 23, 25, 29, 30 декабря, 2, 6, 9 января.

Также увеличивается периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов, которые осуществят дополнительные рейсы в пиковые дни:

№ 668 Ковель – Черновцы, из Ковеля отправления 29 декабря, обратно 30 декабря.

№ 63/64 Днепр – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно 25, 27,29,31 декабря, обратно 3, 5, 7, 9 января.

№ 134 Николаев – Ивано-Франковск, с Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 января, обратно 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января.

№ 136 Одесса – Черновцы, из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря,2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Черновцов 25, 27, 29, 31 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января.

№ 148 Одесса – Киев, из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 7,9 января, из Киева 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 8, 10 января.

№ 95 Черкассы – Львов, из Черкасс отправления 30 декабря, обратно 31 декабря.

№ 92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января. Обратно из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января.

№ 736 Киев – Запорожье, в обоих направлениях 24, 27, 31 декабря, 3, 10 января.

"Укрзализныця" обещает и дальше отслеживать спрос на праздничные перевозки. Количество дополнительных мест в поездах еще может вырасти.

"Сегодня"

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Четверг, 22.12.2016

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