В Украине назначили дополнительные поезда на Новый год (РАСПИСАНИЕ) Больше сотни рейсов свяжут областные центры и отвезут туристов в Карпаты "Укрзализныця" (УЗ) запустила к новогодним праздникам 22 дополнительных поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. Как отмечают в УЗ, будет совершено 167 добавочных рейсов – это дает возможность дополнительно приобрести 227 тыс. билетов. Так, на период с 23 декабря по 10 января назначены дополнительные поезда: № 191/192 Киев – Львов, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 8, 9, 10 января, обратно 29, 30 декабря и 1, 2, 7, 8, 9, 10 января; № 197/198 Киев – Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря, 6, 8, 9 января, из Ковеля 30 декабря, 1, 7, 8, 9 января; № 207 Киев – Ужгород, отправление из Киева 23-30 декабря, 1-10 января, обратно 24-31 декабря, 2-10 января; № 243/244 Киев – Львов, в обоих направлениях на 29, 30, 31 декабря, 8, 9 января; № 217/218Киев – Ворохта, из Киева отправления 22-28 декабря, обратно из Ворохты 23-29 декабря; № 274 Каменец-Подольский – Киев на 31 декабря; № 206/205 Николаев – Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 9 января, обратно 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 9 января; № 223/224 Киев – Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, 9 января, из Одессы – 30 декабря, 9 января; № 180/179 Киев – Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января; № 184 Киев – Мариуполь, отправление из Киева 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 10 января, из Мариуполя 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9 января; № 228 Одесса – Львов, из Одессы 23-30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января, из Львова 24-31 декабря, 2-6, 8, 9 января; № 242/241 Одесса – Ужгород, из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 3, 5, 7, 9 января, обратно 25, 27, 29, 31 декабря, 4, 6, 8 января; № 270/269 Одесса – Харьков, отправление из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 5, 7, 9 января, обратно из Харькова 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 6, 8, 10 января; № 231 Днепр – Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-10 января, обратно 24-31 декабря, 2-10 января; № 212 Запорожье – Днепр – Львов, из Запорожье 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Львова 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января; № 275/276 Днепр – Львов, из Днепра 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Львова 2, 4, 6, 8, 10 января; № 235 Харьков – Ужгород из Харькова 23, 26, 29 декабря, 1, 4, 7, 10 января, обратно 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8 января; № 151/152 Львов – Ивано-Франковск, в обоих направлениях 30, 31 декабря; № 63/64 Харьков – Львов, из Харькова 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 – 10 января, обратно 27-31 декабря, 2-10 января; № 173 Львов – Ужгород, в обоих направлениях 29, 30 декабря; № 248/258 Львов – Одесса, из Львова 29 декабря, обратно 30 декабря; № 728/727 Киев – Харьков, в обоих направлениях 23, 25, 29, 30 декабря, 2, 6, 9 января. Также увеличивается периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов, которые осуществят дополнительные рейсы в пиковые дни: № 668 Ковель – Черновцы, из Ковеля отправления 29 декабря, обратно 30 декабря. № 63/64 Днепр – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно 25, 27,29,31 декабря, обратно 3, 5, 7, 9 января. № 134 Николаев – Ивано-Франковск, с Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 января, обратно 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января. № 136 Одесса – Черновцы, из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря,2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Черновцов 25, 27, 29, 31 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января. № 148 Одесса – Киев, из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 7,9 января, из Киева 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 8, 10 января. № 95 Черкассы – Львов, из Черкасс отправления 30 декабря, обратно 31 декабря. № 92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января. Обратно из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января. № 736 Киев – Запорожье, в обоих направлениях 24, 27, 31 декабря, 3, 10 января. "Укрзализныця" обещает и дальше отслеживать спрос на праздничные перевозки. Количество дополнительных мест в поездах еще может вырасти. "Сегодня" На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама