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Работа за границей: как не попасть в трудовое рабство

14.12.16 13:59Сколько просмотров этой статьи208Сколько комментариев этой статьи0

За десять лет из Украины с целью незаконной эксплуатации вывезли более 100 тысяч человек

По данным правоохранителей, за последнее десятилетие за пределы страны с целью незаконной эксплуатации за рубежом вывезли более 100 тысяч украинцев. Поэтому, если Вам предложили высокооплачиваемую работу за границей, прежде чем давать согласие следует внимательно изучить документы и предлагаемые нанимателем условия работы.

По данным Международной организации миграции к наиболее распространенной форме эксплуатации за рубежом относится трудовое рабство. Другая половина случаев приходится на сексуальное рабство. Чтобы не стать жертвой мошенников и работорговцев, полиция рекомендует придерживаться простых правил:

  1. Никому не доверяйте Ваш паспорт. Документы, удостоверяющие Вашу личность, всегда должны находиться исключительно у Вас.

  2. Если Вы собираетесь работать или учиться, позаботьтесь, чтобы Ваш контракт был написан на понятном вам языке, а также, чтобы условия, место и время Вашей будущей работы (учебы) были четко определены.

  3. Оставьте дома, своим друзьям или близким, подробную информацию о месте пребывания за границей (с адресом и контактными телефонами, а также копию паспорта и контракта, свое фото, адреса, телефоны, электронную почту Ваших иностранных друзей).

  4. Заранее выясните номера телефонов посольств и консульских представительств за рубежом. Представители вашей страны помогут "выйти" из затруднительной ситуации, в которой Вы оказались.

  5. В зарубежных странах активно работают неправительственные организации и службы, которые оказывают помощь лицам, оказавшимся в тяжелом положении. Вы всегда можете обратиться к ним.

  6. Необходимо знать хотя бы элементарные слова или стандартные выражения на иностранном языке. Это значительно облегчит Ваше пребывание за границей и убережет от лишних проблем.

Помните, что срок пребывания на территории иностранного государства всегда указан в вашей визе, а также ограничен межгосударственными соглашениями о безвизовом режиме или.

Нарушение определенных законодательством сроков пребывания или визового режима приведет к негативным юридическим последствиям и может стать основанием для запрета следующего выезда за границу.

Ранее сообщалось, в течение года украинские пограничники перекрыли 11 каналов торговли людьми.

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