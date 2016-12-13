В Николаеве завтра откроется уникальная фотовыставка

Ее должен увидеть каждый, кто еще чувствует себя Человек, считают организаторы выставки

Автором фотографий, представленных в экспозиции, является Екатерина Янчук - педагог-реабилитолог Николаевского городского центра социальной реабилитации детей-инвалидов, аспирантка института филологии ЧГУ им. Петра Могилы.

Фотовыставка будет проходить под патронатом депутата облсовета Надежды Ивановой. Ее организаторами выступили Николаевский горсовет, департамент труда и соцзащиты, городской центр социальной реабилитации детей-инвалидов, управление по делам семьи и молодежи, областной дом художественного творчества.

Выставка пройдет в рамках акции милосердия "Добро в твоих руках".

Место проведения: г. Николаев, ул. Фалеевская, 7, областной дом художественного творчества. Тел. для справок: 47-59-35.

Открытие - 14 декабря в 14.00.

Вход свободный.