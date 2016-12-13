В Николаеве бюро правовой помощи отчитаются о 100 днях своей деятельности Более 400 бюро правовой помощи начали предоставлять услуги по всей Украине 1 сентября 2016 года. Обратившись сюда, каждый гражданин может получить бесплатные консультации по правовым вопросам и воспользоваться электронными сервисами Минюста. По итогам 100 дней в пятницу, 16 декабря, во Втором николаевском городском центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи будет дан публичный отчет сотрудников Баштанского, Березнеговатского, Вознесенского, Казанковского, Новобугского, Снегиревского бюро правовой помощи. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама