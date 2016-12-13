08.12.16 17:082460
В Николаеве бюро правовой помощи отчитаются о 100 днях своей деятельности
|13.12.16 08:29
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Более 400 бюро правовой помощи начали предоставлять услуги по всей Украине 1 сентября 2016 года.
Обратившись сюда, каждый гражданин может получить бесплатные консультации по правовым вопросам и воспользоваться электронными сервисами Минюста.
По итогам 100 дней в пятницу, 16 декабря, во Втором николаевском городском центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи будет дан публичный отчет сотрудников Баштанского, Березнеговатского, Вознесенского, Казанковского, Новобугского, Снегиревского бюро правовой помощи.