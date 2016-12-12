В Киеве откроется уникальная новогодняя выставка

Посетители увидят пять инсталляций: начало ХХ века, 30-40-е года, 80-е и 90-е года прошлого века, 2017 год

16 декабря в Киеве откроется уникальная историко-гастрономическая выставка "Новый год за 100 лет". Посетители смогут проследить эволюцию любимого праздника украинцев на протяжении последнего столетия, почувствовать дух Нового года разных периодов (от начала ХХ века и до наших дней), узнать, что ели, пили, слушали, какие традиции соблюдали и каких гастрономических тенденций придерживались украинцы.

Выставка истории Нового года – одно из главных событий праздничного декабря, наряду с центральной елкой и ярмарками, пишет "Сегодня".

"По статистике, 65% украинцев считают Новый год своим любимым праздником. Мы хотим показать с помощью уникальных и редких экспозиций, как развивалась традиция празднования. Ведь основной момент — собираться с близкими и друзьями за большим столом — сохранился до сегодняшних дней, — рассказывает представитель организатора выставки Оксана Панкина. — Главной составляющей экспозиции станут сразу 5 новогодних столов, щедро заполненных различными блюдами и напитками".

Интерактивная экспозиция будет состоять из 5 инсталляций, воссоздающих новогоднюю атмосферу различных периодов: начало ХХ века, 30-40-е года, 80-е и 90-е года прошлого века, 2017 год. Каждый из экспонатов будет представлять собой стилизованную зону с тогдашними мебелью, эксклюзивными элементами декора и сервированным новогодним столом.

Каждая из праздничных инсталляций представляет собой не только гастрономическую, но и историческую реконструкцию. Старинные канделябры и посуда с бутафорским жареным поросенком и блинами с икрой украсят первый стол начала ХХ века. Домашняя консервация и соленья визуализируют середину ХХ века. В зоне 80-х можно будет послушать музыкальные новогодние выступления тех годов. Уголок 90-х невозможно представить без ковров на стенах, курицы-гриль и растворимых напитков "Юппи" на столе. По телевизору можно будет посмотреть "Голубой огонек".

Декораторы проекта Александра Патока и Тата Вербе признаются, что найти посуду ХХ столетия оказалось так же трудно, как и торшер из 80-х годов: "Мы искали все необходимое на барахолках, в частных коллекциях, у бабушек и дедушек, которые просто хранят дома старинные вещи, — говорит Александра Патока. — Старым экспонатом стал подсвечник примерно 1905 года выпуска. Именно такой в начале прошлого века ставили на праздничный стол вместе с ветвями елки. Отдельно мы задействовали бутафории — воссоздали, слепили и вручную расписали пищу — и выложили на посуду соответствующих лет. Ведь в каждый период была своя гастрономическая мода".

Специальные информационные стенды расскажут истории возникновения и эволюции новогодних блюд: как и когда появились черная икра и шпроты, которые в свое время были настоящими гастрономическими сокровищами; как в 1966 году новогодние столы по всей стране заполонил "Киевский торт"; какая легенда рассказывает о создании салата шуба, как менялся салат оливье и др.

"Празднование Нового года зародилось во времена Петра Первого, — отмечает этнолог и культуролог Юлия Никишенко. — Но только с 30-х годов эти дни стали выходными и началась традиция устанавливать и украшать елки. В то время появилась "Книга о вкусной и здоровой пище" — легендарное руководство для домохозяек. Праздничный стол начал наполняться модными продуктами, а с середины 60-х до конца 70-х годов закрепились до сих пор знаковые новогодние блюда: оливье, шуба, холодец, заливная рыба, шпроты. Кстати, в конце 70-х купить майонез к Новому году было подвигом. В это же время мандарины "прижились" как новогодний продукт. Апельсины считались импортными, а мандарины — своими, потому что их привозили из дружественной Грузии. В начале 80-х их стали вкладывать в детские праздничные подарки, эта традиция существует до сих пор".

В выходные дни на территории современной инсталляции посетителям также предложат экспресс-празднование Нового года: каждый час под бой курантов гости смогут поднять бокал шампанского, попробовать салат оливье и загадать желание. Таким образом, у киевлян и гостей столицы появится дополнительная возможность отпраздновать Новый год со всеми близкими, родными, друзьями, коллегами, любимыми.

Историко-гастрономическая выставка "Новый год за 100 лет" будет работать 16-25 декабря.

Галерея D12, ул. Десятинная, 12, г. Киев.

Ежедневно с 10:00 до 20:00.

Вход свободный.