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Названы самые "денежные" профессии в Польше для украинских гастарбайтеров

12.12.16 20:49Сколько просмотров этой статьи236Сколько комментариев этой статьи0

Украинцы, находящиеся в Польше на заработках, получают в среднем примерно 2 100 злотых "чистыми" (больше €470). При этом большую часть заработков украинцы передают своим семьям, нередко в польской валюте.

Об этом сообщает "Польское радио"со ссылкой на данные доклада Национального банка Польши.

Сообщается, что большие заработки - почти 2800 злотых (€630) - у работников сектора ремонтно-строительных услуг. На тысячу меньше злотых получают работники в сфере домашнего хозяйства.

Зарплата нетто – это оплата труда после вычета всех причитающихся сумм, то есть так называемая зарплата, которую работник получает "на руки". Документ о средней зарплате в Польше подготовили с учетом украинских работников восточной границы Польши.

Как отметил специалист департамента статистики польского Центробанка Гжегож Доброчек, большую часть заработков украинцы передают своим семьям. На собственные нужды они тратят приблизительно одну третью заработанных денег. Небольшим расходам на жизнь в Польше также способствует факт, что часто работники получают от работодателей дополнительную помощь, включая бесплатное проживание и питание.

Также Гжегож Доброчек добавил, что авторов доклада удивил факт, что большую часть денег – 43% - украинцы привозят родственникам в польской валюте.

"42% заработанных средств они обменивают на доллары. Деньги идут в Украину в валюте, которую обычно везут домой они лично или через знакомых. В документе отмечается, что среди украинцев, которые работают в Польше, на протяжении многих лет преобладали женщины, однако с 2014 года чаще приезжают мужчины. Такое изменение может быть следствием, в частности, избегание возможного призыва в армию в Украине", - говорится в докладе.

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Четверг, 22.12.2016

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