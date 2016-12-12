08.12.16 17:082460
Николаевский зоопарк приглашает горожан на открытии новогодней елки
|12.12.16 09:45
|222
|0
16 декабря Николаевский зоопарк и администрация Ингульского района приглашают горожан на открытие новогодней елки.
Начало праздничного мероприятия в 12:00. Место проведения: площадь имени Николая Леонтовича (перед зоопарком), сообщают организаторы.
Гостей ждут выступления лучших коллективов Дома творчества Ингульского района, Дед Мороз и Снегурочка, массовые игры, развлечения и вокальные номера.