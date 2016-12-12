Николаевский зоопарк приглашает горожан на открытии новогодней елки 16 декабря Николаевский зоопарк и администрация Ингульского района приглашают горожан на открытие новогодней елки. Начало праздничного мероприятия в 12:00. Место проведения: площадь имени Николая Леонтовича (перед зоопарком), сообщают организаторы. Гостей ждут выступления лучших коллективов Дома творчества Ингульского района, Дед Мороз и Снегурочка, массовые игры, развлечения и вокальные номера. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама