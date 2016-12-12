Составлен ТОП-10 лучших компаний-работодателей мира

Эксперты онлайн-сервиса поиска работы Glassdoor Inc. составили рейтинг самых лучших компаний-работодателей мира

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Рейтинг был сформирован на основании результатов опроса, проведенного среди соискателей. Также анонимно могли проголосовать и сотрудники компаний. Главными преимуществами победителей рейтинга стали высокая зарплата, социальные льготы, возможность обучения и корпоративная культура.

Победителем в этот раз стала международная консалтинговая компания Bain & Company. С 2009 года она уже трижды занимала первое место в этом рейтинге. По всему миру у данной компании 48 офисов. Штаб-квартира Glassdoor Inc находится в Бостоне (США).

Второе место занимает компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, а также Instagram и WhatsApp. Замыкает тройку лидеров еще одна бостонская компания Boston Consulting Group. На четвертом месте компания Alphabet, более известная как Google. На пятой строчке в этот раз расположился системный интегратор World Wide Technology.

Вошли в ТОП-50 LinkedIn, Power Home Remodeling, Apple и Microsoft. Замыкает этот рейтинг сеть супермаркетов Wegmans Food Markets, которая была основана еще в 1916 году.