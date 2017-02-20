Вопрос расчетов предприятий ТКЭ с "Нафтогазом" на контроле Минрегиона, - Геннадий Зубко

Ситуация с задолженностью теплоснабжающих предприятий перед «Нафтогазом» за потребленный газ, которая сложилась на сегодняшний день, наблюдается ежегодно, постоянно отслеживается Минрегионом и имеет объективные и понятные причины.

Прежде всего она связана с кассовым разрывом между периодом потребления газа предприятиями и поступлением средств за тепловую энергию, произведенную из него. Об этом сообщил Вице-премьер-министр – Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Напомню, что все предприятия теплокоммунэнергетики работают в условиях автоматического распределения поступлений (согласно правительственному постановлению №217). То есть 80% этих поступлений – платы за потребленное тепло - автоматически направляются «Нафтогазу» в оплату использованного природного газа. Уровень расчетов за потребленный природный газ ежегодно выравнивается в конце отопительного сезона», - отметил Геннадий Зубко.

Он отметил, что другим фактором увеличения объемов денежных средств, которые предприятия ТКЭ должны заплатить «Нафтогазу», является повышение в этом году стоимости природного газа в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. «Кроме того, необходимо учесть и то, что платежки за теплоснабжение за январь 2017 года были направлены потребителям примерно с 15 февраля, и их оплата должна быть осуществлена не позднее 25 февраля. То есть рассчитываться с «Нафтогазом» за потребленный газ предприятия ТКЭ будут фактически в конце февраля и в марте. Мы постоянно держим на контроле ситуацию с расчетами предприятий во всех регионах», - отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр сообщил, что в 2017 году «Нафтогазом» направлено 96% средств, поступивших от теплокоммунэнерго, на оплату газа, потребленного в предыдущие периоды, в то время как в 2016 году этот показатель был на уровне 68%. «При этом предприятиями в январе 2016 и 2017 годов были потреблены одинаковые объемы газа – 1,3 млрд м3, что свидетельствует о его экономии в текущем году в условиях более низкой температуры наружного воздуха.

Однако в январе 2016 года стоимость газа для производства тепловой энергии составила 4 млрд 358,2 млн грн, а в 2017 году – уже 8 млрд 847,9 млн грн, из которых предприятия ТКЭ рассчитались в январе с «Нафтогазом» на 55% и 70% соответственно», - сообщил Геннадий Зубко.