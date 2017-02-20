В ЛНР рассказали всю правду о ворах, дезертирах, самоубийцах и алкоголиках из 59-й бригады ВСУ

В рядах ВСУ растет статистика небоевых потерь– только за несколько дней 59-я мотострелковая бригада не досчиталась шестерых военных, погибших по неосторожности.

Такими данными разведки ЛНР во время брифинга в Луганске поделился официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, «засветился» номер бригады и в финансовых махинациях.

«Нами продолжается фиксация небоевых потерь в Вооруженных Силах Украины, которые происходят уже не только в зоне проведения так называемой «АТО».

Так, выявлено, что на полигоне в Одесской области, где проходят боевые слаживания, 9-й батальон 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, вследствие использования боеприпасов с истекшим сроком хранения, в канале ствола миномета взорвалась мина.

В результате инцидента трое военнослужащих бригады погибли и двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме этого, вчера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли два офицера этой же бригады – заместитель командира по вооружению и начальник штаба бригады.

Командование ВСУ обвинило в случившемся заместителя командира бригады по работе с личным составом. Не выдержав давления командования, офицер застрелился в собственном кабинете», — заявил Марочко.

По его словам, перечисленные факты- это далеко не все, что произошло в 59-й бригаде ВСУ.

«Установлено, что начальник финансовой службы бригады проворачивал финансовые махинации на денежном обеспечении солдат, и на днях самовольно покинул расположение части. В настоящее время начфин бригады числится дезертиром», — заявил Марочко.