В Николаеве почтили память героев "Небесной сотни"

В понедельник, 20 февраля, в Николаеве состоялось возложение цветов к памятнику героям Небесной сотни и погибшим воинам в зоне АТО. Мероприятие было приурочено к годовщине расстрела участников акций протеста в Киеве три года назад.

В церемонии приняли участие первые лица городской и областной власти: глава ОГА Алексей Савченко, глава облсовета Виктория Москаленко, мэр Николаева Александр Сенкевич, их заместители, главы управлений и ведомств, депутаты и неравнодушные граждане.

В сквере Совета Европы, где установлен монумент, прозвучали стихи и песни, усиливающие воспоминания о трагических событиях трёхлетней давности в центре украинской столицы.

Настоятель Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир с группой священников отслужил памятный молебен.

После этого все участники смогли возложить венки и цветы к монументу.