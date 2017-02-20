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Николаевский депутат Грипас отказался от своего округа в Кульбакино ради "бесхозного"

20.02.17 16:14Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского городского совета Олег Грипас решил сменить округ в Кульбакино на «бесхозный».

Об этом Олег Грипас рассказал журналисту Podrobnosti.mk.ua.

По словам депутата, он еще перед новым годом начал интересоваться 26-м округом в Ингульском районе, опрашивая местных жителей.

Мы вдвоем с Ларисой Веселовской (депутат фракции «Оппозиционный Блок» - Ред.) на одном и том же округе. Она новый депутат. Она нормально работает, отлично справляется и она там живет. А вот в 26-м округе (микрорайон Намыв – Ред.) никого нет. Я там вырос и учился в 46-й школе. По этому округу баллотировался депутат от «Нашего Края», но не прошел. Я считаю, что это справедливо, - прокомментировал Олег Грипас.

В свою очередь депутат оппоблока Лариса Веселовская благодарна Олегу Грипасу.

На сегодняшний день Олег Гиипас ушел добровольно с округа в Кульбакино и взял пустующий округ в Ингульском районе. Я считаю, что это достойно, потому что он будет работать с людьми, которые оказались без депутата. Это очень хороший шаг с его стороны. Он не стал настаивать, чтобы я ушла. Мы на округ зашли на равных, и он сделал шаг в сторону. Я ему благодарна, - рассказала Лариса Веселовская.

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