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Глава Николаевского облсовета огорчена инцидентом с пьяным Чмырем, осуждает его и считает, что он должен извиниться

20.02.17 10:53Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Об этом идет речь в заявлении Виктории Москаленко, опубликованном ее пресс-службой, сообщает "Инше.ТВ"

Приводим текст заявления полностью:

«В течение последних нескольких дней жители Николаевщины обсуждают недостойное поведение депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря. Человек, которому жители Арбузинщини доверили представлять их интересы в областном совете, позволил себе выпившим сесть за руль. Я огорчена этим событием.

Такой поступок не подобает депутату. Каждый из нас, в том числе и Сергей Чмырь, должен соответствовать должности народного избранника. Если мы хотим добиться уважения у представителей территориальных общин, наоборот, должны демонстрировать свои лучшие качества и добродетели. И ни в коем случае не опускаться до публичного проявления своих слабостей. А в данном случае, по моему глубокому убеждению, речь идет о человеческой слабости. Более того, он подвергал опасности участников дорожного движения – водителей и пешеходов. К счастью, трагедии не произошло. Депутата областного совета вовремя остановили правоохранители.

Я осуждаю поступок Сергея Чмыря. В ближайшее время этот досадный случай должен стать предметом обсуждения на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации. Соответствующую оценку противозаконным действиям депутата областного совета должны дать правоохранительные органы.

Уверена, народному избраннику хватит силы воли публично извиниться перед жителями области за то, что произошло», — сказано в заявлении.

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