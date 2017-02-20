"Приходят с "Альфой", применяют силу". На адвокатов открыли травлю

Только в Киеве за последнюю неделю было более 10 обысков у адвокатов. Эксперты считают: прокуроры давят их из-за своего непрофессионализма.

Власть открыла охоту на адвокатов. Они жалуются на обыски, незаконное изъятие компьютеров с делами их клиентов, давление уголовными делами. Причем чаще всего запугивают защитников, связанных с резонансными или «ресурсными» делами. Эксперты считают это желанием власти пресечь адвокатскую вольницу.

"Прокуроры сейчас ничего не боятся". Размеры взяток взлетели.

"Давят неугодных"

Адвокат Олег Веремеенко ведет дела бывших бойцов АТО, в т. ч. полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого СБУ обвинила в госизмене. В понедельник его вызвали в Генпрокуратуру для вручения подозрения в совершении преступления по ст. 342 и ст. 343 (препятствование правоохранителям, санкция — от штрафа в 850–1700 грн до двух лет лишения свободы).

«Все началось 1 сентября, когда я в «Фейсбуке» увидел, что обыскивают офис коллеги, патриота и бывшего бойца (речь об адвокате Игоре Чудовском . — Авт.). Я приехал туда и увидел, что сотрудники ГПУ (не уполномоченные судом) выносят рабочие компьютеры. В постановлении об их изъятии не было ни слова, вот я и применил процедуру гражданского задержания, вызвав полицию и составив заявление», — рассказал «Вестям» Веремеенко.

После обращения к Юрию Луценко в «Фейсбуке» ГПУ вернула изъятое и принесла извинения, но 2 сентября против самого Веремеенко возбудили дело. В атаке на себя он подозревает одного из столичных прокуроров.

«В принципе, изъятие компьютеров — нонсенс: на них хранится рабочая информация по другим делам, которая является адвокатской тайной, — говорит его коллега адвокат Иван Либерман. — Если в 2015–2016 гг. случаи давления на юристов были единичными, сейчас они массовые: давят на тех, кто ведет дела патриотов, «ресурсных» клиентов (экс-чиновников, депутатов), просто неугодных».

На днях устроили обыск в офисах адвокатов Леонида Сивакова и Андрея Мамалыги — оба сопровождают дело нардепа Игоря Мосийчука. «Это десятки обысков за последнее время в Киеве и области. Лишь на прошлой неделе в один день прошло более 10 обысков у адвокатов, — рассказал «Вестям» представитель Комитета защиты адвокатов Виталий Наум. — Такого не было за все 25 лет: приходят с «Альфой» (спецназ СБУ. — Авт.), применяют силу, часто с неправильно оформленными документами и без каких-либо полномочий обыскивать».

Проявление ревновсти

Еще один метод — вывести адвоката из дела или сделать его жизнь невыносимой. «Когда хотят приструнить, проще всего переключить защитника на личные моменты, например, открыть производство против матери или детей», — утверждает Либерман.

Именно так случилось с Оксаной Соколовской, которая вела дело пленного российского военного Евгения Ерофеева (его обменяли на Надежду Савченко). В разгар судебного процесса военный прокурор Анатолий Матиос обвинил ее в нанесении ножевых ранений якобы ее же сожителю (но прокуратура Киевской области неправильно предъявила подозрение). «Но как только Ерофеева и Александрова обменяли на Савченко, производство остановили — это сделали, чтобы распылить мои усилия в деле, лишить бдительности, перебросив мои силы на собственное производство», — сказала «Вестям» Соколовская.

Политолог Вадим Карасев связывает участившиеся обыски и давление с попыткой власти процессуально обуздать защитников.

«Это ограничение адвокатской вольницы. В последнее время адвокаты переигрывают следствие и прокуратуру, используют все процедурные возможности, чтобы затянуть следствие, которое ведут менее опытные люди, — считает Карасев. — Играет роль и то, что адвокаты зарабатывают в разы больше — так что это проявление ревности».

Неофициально в Генпрокуратуре ответили на вопрос «Вестей» так: обыски адвокатов проводились в рамках дел и были санкционированы судами. К ним — и все вопросы. А если случаются ошибки, ГПУ готова разбираться по конкретным случаям.

«Адвокатам нужно объединиться и «бить по голове» суды — именно они дают санкцию, и этот беспредел творится «именем Украины», — сказал «Вестям» «фронтовик» Игорь Лапин, член комитета Рады по правовой политике. — Кроме того, уголовные дела, которые силовики будут строить на основе незаконно добытых доказательств, будут разрушаться. Ведь если прокуроры нарушают закон об адвокатской тайне, суд примет решение в пользу пострадавших, адвокатов и их клиентов».

Однако в профессиональных объединениях ждут закручивания гаек. «Адвокат должен быть готов, что к нему придут: качество следствия крайне низкое, суду не хватает данных для приговора, а оправдать не может. Вот перед тем, как идти в суд, прокуратура хочет вывести из дела адвоката, по максимуму парализуя защиту», — отметил Виталий Наум.