После угольной блокады Украине остается только молиться, чтобы советские АЭС выдержали нагрузку

Исчерпание угля на украинских ТЭС вследствие блокады Донбасса приведет к увеличению нагрузки на атомную генерацию, пишет в «Известиях» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«День сегодняшний всё расставил по местам. Без донбасского угля останавливаются заводы, а в дома стучится темнота и холод», — отмечает эксперт.

При этом он указывает, что Украина имеет три относительно безболезненных выхода из сложившейся ситуации.

«Первый — закручивать гайки чрезвычайного положения и надеяться, что АЭС выдержат. Второй — договориться с Россией о поставках электричества, газа и угля. Но на этот шаг никто, скорее всего, не пойдет, так как договор с Россией — это конец политической карьеры и отлучение от теплого места в промерзающей стране. Третий — оперативное снятие блокады. Но составы с углем не смогут моментально добраться до нуждающихся станций. А запасы угля на ТЭС неравномерны: где-то их осталось на 10 дней, а где-то, возможно, на 100», — пишет автор.

«Даже при реализации третьего варианта Украина рискует столкнуться с исчерпанием запасов топлива на отдельных станциях. Это приведет к увеличению нагрузки на действующую (особенно атомную) генерацию. И в этой ситуации остается надеяться, что электростанции — недекоммунизированное наследие СССР — выдержат», — резюмирует Фролов.