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Эксперты рассказали, каким хлебом кормят украинцев

20.02.17 09:50Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Предприниматели стараются как можно больше сэкономить на производстве.

Понятие традиционного хлеба в Украине исчезает. О его составе покупателей, как правило, производители не информируют. Большинство частных предприятий и пекарен сегодня перешли на упрощенные технологии, позволяющие ускорить процесс и сделать его более дешевым. Зато цена хлеба растет. По словам экспертов, до конца текущего года среднестатистическая буханка может подорожать до 13–15 грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По мнению экспертов, почти 40% производителей применяют различные технологии для удешевления производства. В ход идут разрыхлители, ароматизаторы, усилители вкуса, красители, стабилизаторы. Хотя на вид это — обычный хлеб. Как рассказала преподаватель хлебопекарного производства Львовского профессионального лицея пищевых технологий Дария Федькив, раньше на государственных предприятиях готовили опару, бродившую до пяти часов.

Это позволяло активизировать ферменты, находящиеся в муке, дрожжах, в тесте образовывался т. н. склеечный каркас, происходило молочнокислое брожение, накапливался углекислый газ, и т. п. Сейчас пекари ускоряют процесс, что не обеспечивает полного вызревания и брожения теста. Бросают составляющие, добавки — и перемешивают. У такого изделия нет ни аромата, ни вкусовых качеств настоящего хлеба.

Выпуская с помощью современных технологий хлеб из сырья низкого качества с добавлением улучшителей, пекари, в конце концов, удовлетворяют потребности торговой сети. Такое изделие долго не черствеет, не плесневеет, красиво на вид. Иногда прибегают к фальсификации ассортиментов хлеба, особенно хлебобулочных изделий, реализуя продукцию, выпеченную из муки первого (или даже более низкого) сорта, как изготовленную из муки высшего сорта.

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, за три месяца правительственного эксперимента (1 октября — 31 декабря 2016 г.), в рамках которого государство не контролировало цены производителей, оптовиков и торговли социальными продуктами питания, ряд продуктов выросли в цене больше, чем за все девять предыдущих месяцев. В частности, пшенично-ржаной хлеб подорожал на 4% (0,41 грн).

Еще одна важная причина роста цены на хлеб — подорожание муки, начавшееся в январе нынешнего года. Только за первые две недели она выросла в цене в среднем на 0,3%. "Такого раньше не было. В предыдущие годы цены на муку обычно начинали ползти вверх в марте-апреле. А теперь каждая новая партия — дороже предыдущей. "Это плохая примета", — говорит один из руководителей предприятия по выпеканию хлеба.

Есть и другие причины роста цен на хлеб. Это подорожание энергоносителей и коммунальных услуг, повышение минимальной заработной платы. А еще — бесконтрольный экспорт ресурсов за границу. На конец 2016 г. Украина экспортировала 167 тыс. тонн муки, что на 14,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя. Итог — рост цен на эту продукцию внутри государства, считающего себя житницей Европы.

Некачественный хлеб становится причиной уменьшения количества потребителей этого крайне важного продукта. Что, на первый взгляд, парадоксально: ведь обедневшее население вроде бы должно было бы покупать больше хлеба.

Разгадка проста: люди, особенно в сельской местности, теперь сами пекут хлеб. Для этого надо немного — хлебопечка (стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен) и желание. Технологий выпекания хлеба множество, их можно найти в Интернете. Выпеченный в домашних условиях хлеб — это дешевле. А главное — безопасно.

Что же касается рецепта выхода отрасли из кризиса, эксперты предлагают воспользоваться уже готовым опытом. На законодательном уровне разработать конкретные жесткие требования ко всем производителям хлеба. Например, разграничить понятия "хлеб" и "хлебное изделие". Это, кстати, сделано с "молоком" и "молочными продуктами".

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