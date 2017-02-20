Украину заполонили подержанные автомобили из РФ

Большая часть автомобилей, которые ввозились в прошлом году, попали к нам из России.

Самым популярным авто за период с января по ноябрь прошлого года на первичном рынке секонд-хенда стал Renault Megane, который выбрали 1931 автомобилист.

По данным "Укравтопрома", средний возраст автомобилей этой модели составил пять лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на domik.ua.

Автомобили Volkswagen Passat, средний возраст — четыре года, приобрели 1196 украинцев.

Намного скромнее результат у Skoda Octavia, которая замыкает тройку лидеров, ее выбрали 679 автолюбителей. Средний возраст этих авто также не превысил пяти лет.

Также в ТОП-10 первичного рынка импортного секонд-хенда вошли: Opel Astra — 586 штук, Volkswagen Golf — 526 штук, Renault Scenic — 512 штук, Opel Insignia — 348 штук, Mercedes-Benz E — 322 штук, Skoda Fabia — 319 штук. замыкает первую десятку электромобиль Nissan Leaf с результатом 276 ввезенных и зарегистрированных машин.

Самыми старшими из первой десятки оказались модели Volkswagen Golf и Renault Scenic, средний возраст — шесть лет, а самыми молодыми — Nissan Leaf — большинство 2013 года выпуска.

Как известно, народные депутаты принимали закон с расчетом на то, что украинцы будут покупать более дешевые авто в Европе. При этом машины по сниженным акцизам запрещалось ввозить из страны, признанной государством-оккупантом и государством-агрессором.

Впрочем, по данным Назаренко, большая часть автомобилей, которые ввозились в прошлом году, попали к нам как раз-таки из России.

"На самом деле к нам завозилось большое количество российских машин через Беларусь. Вы же знаете, что в России из-за санкций нет норвежских креветок и семги, а есть белорусские. То же самое и у нас — "белорусские машины", — отмечает глава ВААИД.

Как это происходит? Покупается дешевое авто в России, завозится в Беларусь, там регистрируется и завозится в Украину как белорусская машина. "То есть, этот закон еще выгоден тем людям, которые создают схемы ввоза авто из РФ через Беларусь", — подчеркивает Назаренко.

В чем сложности

Одна из очевидных проблем — рядовому украинцу сложно поехать в Европу и купить там качественное авто. Все эти разговоры о том, что немцы поездят и продадут вам дешевую машину — всего лишь легенды.

"Может, конечно, у кого-то и получилось, но в основном "перекупы" скупают все авто и потом перепродают украинцам уже по более высоким ценам. Депутаты считают, что любой украинец может легко поехать в Германию и привезти себе машину. Ему легко рассуждать, ведь у него в кармане дипломатический паспорт, он в любой момент позвонит секретарше, которая закажет билет на самолет и номер в отеле", — иронизирует Назаренко.

По данным МИД, только до 20% украинцев имеют заграничные паспорта, не говоря уже о наличии шенгенской визы.

К тому же не все люди разбираются в автомобилях и если ехать в Германию, то нужно взять с собой специалиста, чтобы купить хорошее авто.

Закон также был призван решить проблему автомобилей на иностранных номерах.

В пояснительной записке указывалось, что снижение акцизов позволит украинцам оформить около 4,5 тысяч автомобилей, отвечающих стандарту Евро-5, которые находились в режиме транзита. За счет этого нардепы планировали пополнить бюджет еще на 300 млн гривен.

Но последние события в Киеве с блокированием дорог и пылающими шинами указали на то, что владельцев таких авто нововведения не сильно впечатлили. Вместе с авторами законопроекта №5567 они призывают власти дать им "справедливую плату".

Тем не менее, ни активные протесты, ни визиты к премьер-министру им не помогли. В ОО "Автоевросила", которое стало одним из основных инициаторов недавних протестов, накануне сообщили, что представители Национальной полиции и таможни уже начали активно изымать авто с иностранной регистрацией практически во всех областях Украины.