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Названы крупнейшие экспортеры украинской одежды

20.02.17 09:08Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Наибольший экспорт украинской одежды и обуви приходится на Евросоюз.

Большинство изделий легкой промышленности - одежда и обувь - Украина экспортирует в страны Евросоюза.

"Товары с лейблом" Made in Ukraine "сейчас пользуются большим спросом в странах не только ЕЕ, но и мира.

За последний год мы экспортировали готовые товары легкой промышленности в 92 страны на сумму 665 800 000 долларов. А в ЕС - на 594, 2 млн долларов, экспорт в эти страны вырос на 9,9%. в целом страны ЕС - на первом месте среди государств мира, в которых поступает продукция нашего легпрома.

На втором месте все еще Россия (39800000 долларов). И даже несмотря на все ограничения, повышение пошлин, товары украинской легкой промышленности все еще конкурентные.

На третьем месте Беларусь (около 7900000 долларов) ", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Также активно продается украинская одежда в Казахстан, Молдову, Афганистан, США, Грузии, Норвегии и Канады.

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