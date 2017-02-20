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Россия наладила крупный импорт мяса и пива в Украину в обход санкций – СМИ

20.02.17 08:36Сколько просмотров этой статьи342Сколько комментариев этой статьи0

Украина стала главным импортером российских пива и мяса за прошлый год, несмотря на то, что на ввоз этих продуктов на территорию страны наложен санкционный запрет. Оказывается, продукты в больших объемах поставляються в непризнанные «республики» на Востоке страны.

Такую информацию со своих источников выяснили «Ведомости», новость передает «Пресса Украины».

Федеральная таможенная служба РФ подтвердила, что за прошлый год импорт российского пива в Украину возрос в полтора раза. Что касается мяса, то еще в 2013 и 2014 годах мясная продукция практически не поступала на украинский рынок, то уже в 2016 году этот показатель составил 47 893 т. Согласно информации ФТС, треть объема всего российского экспорта выше упомянутых продуктов – это поставки в Украину.

Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что в Украине относительно РФ действует продуктовое эмбарго, принятое в 2015 году, под которое попали пиво и мясо. Журналисты издания пообщались с представителем украинского Министерства аграрной политики, однако он не смог объяснить эти факты. В свою очередь в ФТС не фиксируют, в какие области страны РФ экспортирует свои пивные и мясные продукты, а в Госслужбе статистики Украины поставки в «ДНР» и «ЛНР» не учитывают.

Однако журналисты пообщались с производителями и представителями торговых компаний. Они заявили, что поставляют мясо и пиво на территорию самопровозглашенных «республик». Речь идет не о гуманитарной помощи, а о коммерческих сделках. В этих регионах не хватает своего сырья. Поэтому Макеевский и Луганский мясоперерабатывающие заводы работают на российском.

Российские производители при этом отказывались общаться с журналистами на эту тему или же предоставляли информацию анонимно. Все потому, что бояться последствий в связи с санкционной политикой Украины. Однако участники рынка подтвердили, что именно в «ЛДНР» завозиться их продукция. В то же время источники на Донбассе рассказали, что работать дешевле с украинским сырьем, завезенным на оккупированные территории контрабандой.

Напомним, в Украине выросли цены на свинину. Подорожание продукции из свинины вызвало повышение минималки и отмена специального режима НДС.

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