С Масленицей, дорогие друзья!

Общественная организация "Миколаїв - єдина родина" поздравляет николаевцев с Масленицей!

С 20 по 26 февраля мы отмечаем Масленицу, один из самых веселых, ярких и вкусных праздников в году. Праздник имеет огромное количество традиций и поверий.

Масленица у большинства людей ассоциируется с бурными и веселыми проводами зимы, в предвкушении теплой и солнечной весенней погоды.

В праздничную неделю принято ходить друг к другу в гости на блины, приглашать близких и родных к себе на праздничные посиделки. Круглые и румяные блины символизируют Солнце, которое своими лучами растапливает Землю, подготавливая к пробуждению природы после зимней спячки.

По поверью, если хорошо и весело отгулять масленицу, то весь год проживешь в радости и счастье.

С Масленицей всех, дорогие друзья!