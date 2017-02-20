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С Масленицей, дорогие друзья!

20.02.17 08:28Сколько просмотров этой статьи91Сколько комментариев этой статьи0

Общественная организация "Миколаїв - єдина родина" поздравляет николаевцев с Масленицей!

С 20 по 26 февраля мы отмечаем Масленицу, один из самых веселых, ярких и вкусных праздников в году. Праздник имеет огромное количество традиций и поверий.

Масленица у большинства людей ассоциируется с бурными и веселыми проводами зимы, в предвкушении теплой и солнечной весенней погоды.

масленица

В праздничную неделю принято ходить друг к другу в гости на блины, приглашать близких и родных к себе на праздничные посиделки. Круглые и румяные блины символизируют Солнце, которое своими лучами растапливает Землю, подготавливая к пробуждению природы после зимней спячки.

масленица

По поверью, если хорошо и весело отгулять масленицу, то весь год проживешь в радости и счастье.

С Масленицей всех, дорогие друзья!

Глава общественной организации "Миколаїв - єдина родина" Владислав Чайка

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Понедельник, 20.02.2017

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