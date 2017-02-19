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Возле Авдеевки починили электролинии, света нет

19.02.17 20:11Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

На завтра в Авдеевке планируется работа всех школ.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет о восстановлении поврежденной линии электропередач на контролируемой территории в районе Авдеевки.

"По состоянию на 14:50 ремонтной бригадой ООО "ДТЭК высоковольтные сети" восстановлена поврежденная воздушная линия электропередач на контролируемой территории.

Продолжаются переговоры по восстановлению поврежденной линии электропередачи на неподконтрольной территории", - сообщила пресс-служба ГСЧС.

Вместе с тем глава Донецкой облВГА Павел Жебривский сообщил, что по состоянию на 15:00 подача электроэнергии в Авдеевке еще не восстановлена.

"Наши электромонтажники обнаружили на нашей стороне 5 порывов и работают сейчас над ликвидацией повреждений", - написал он в Facebook.

По словам Жебривского, к электрогенераторам подключены 13 объектов по городу. В 16:00 планируется включить помпы, чтобы пустить в город воду. Вода будет подаваться в воскресенье до 22:00.

"Планируем, что завтра в Авдеевке будут работать все школы", - добавил он.

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО сообщили, что энергетики совместно с военными и оперативными службами города продолжают работать над ликвидацией последствий обстрела со стороны оккупационных войск и пытаются восстановить электроснабжение города.

"По состоянию на 16.00 подача электроэнергии не возобновлена. Ремонтные бригады работали на объектах с 10.00 до 15.00. Всего было выявлено 5 повреждений линии электропередач близ газораспределительной станции. Полностью починить линию электропередач пока не удалось", - сообщили в штабе.

Как известно, 18 февраля из-за обстрелов со стороны боевиков Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и "Донецкая фильтровальная станция" остались без электроснабжения.

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