В Украине появился город с "умным" освещением улиц

Такая система, по словам городских властей, дает возможность экономить средства бюджета.

Кропивницкий (бывший Кировоград) стал первым городом в Украине, где внедрили "умную" систему внешнего освещения Owlet, пишет AIN.

Система дает возможность управлять освещением отдельных районов города.

На сегодня в городе уже четыре улицы, где установлены светодиодные фонари, подключенные к единой системе. Это улицы Ушакова, Садовая, Верхняя Пермская и часть Большой Перспективной. В общей сложности в городе установлено 114 таких фонарей.

"Теперь мы можем дистанционно управлять каждым светильником отдельно, изменять яркость светового потока в зависимости от длины дня, выключать часть светоточек ночью", — говорит заместитель городского главы Александр Мосин.

Такая система, по словам городских властей, дает возможность экономить средства бюджета.

Для примера, 33 лампы по ул. Садовой ночью, при переведении в режим 10% от номинальной мощности потребляют всего 150 Вт.