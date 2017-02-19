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Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть убивающего мирных украинцев русского

19.02.17 17:04Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Актёр и экс-боец UFC Олег Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть роль «воюющего на Украине русского».

«Мужчина, русский, 45—50 лет. Роман является лидером группы русских сепаратистов, воюющих на Украине коварно и жестоко», — привёл Тактаров описание персонажа на своей странице в Facebook.

По сюжету Роман и его команда на сбитом самолёте США пускаются в погоню за офицерами американского флота, которые пытаются от них сбежать.

«У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому «заманчивому предложению» из Голливуда», — написал Тактаров.

Актёр заметил, что лучше голодать, чем играть такие роли.

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