05.02.17 19:302270
Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть убивающего мирных украинцев русского
|19.02.17 17:04
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Актёр и экс-боец UFC Олег Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть роль «воюющего на Украине русского».
Актёр и экс-боец UFC Олег Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть роль «воюющего на Украине русского».
«Мужчина, русский, 45—50 лет. Роман является лидером группы русских сепаратистов, воюющих на Украине коварно и жестоко», — привёл Тактаров описание персонажа на своей странице в Facebook.
По сюжету Роман и его команда на сбитом самолёте США пускаются в погоню за офицерами американского флота, которые пытаются от них сбежать.
«У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому «заманчивому предложению» из Голливуда», — написал Тактаров.
Актёр заметил, что лучше голодать, чем играть такие роли.