Появилось вино для домашних животных

Компания Apollo Peak (Колорадо, США) выпустила вино для домашних животных. «Зачем пить одному?» – говорится на сайте компании.

Вино выпускается в нескольких вариантах для кошек и для собак, в разных объемах. К примеру, вино для котов: белое MosCATo и красное Pinot Meow. Вино для собак: красное и белое CharDOGnay. Компания также выпустила специальные бокалы под вино для животных.

Напиток безалкогольный. Мята и свекольный сок, основные ингредиенты вина для собак и кошек. Держать напиток рекомендуют при комнатной температуре.