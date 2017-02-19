В Николаеве почтили память Героев Небесной сотни

На акцию, приуроченную памяти Небесной сотни, вышло около 50 активистов и жителей Николаева

Традиционно мероприятие началось на Соборной площади.

Затем в сопровождении машины патрульной полиции участники мероприятия прошлись главной пешеходной улицей города и повернули на проспект Центральный (до декоммунизации — пр. Ленина) и прошествовали до ул. Садовой — где установлен памятник Небесной сотне.

Возле памятника на Садовой участники шествия зажгли поминальные свечи в память о Небесной сотне и возложили цветы, а представители церкви провели панихиду.

Добавим, «Небесная Сотня» — собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции евромайдана ( Революции Достоинства ) в декабре 2013 — феврале 2014 года. 21 февраля 2014 года власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.

Также отметим, что мероприятия в честь памяти Небесной сотни состоятся в Николаеве еще и 20 февраля в 19.00