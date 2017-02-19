Верхний банер

В Николаеве почтили память Героев Небесной сотни

19.02.17 15:29Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

На акцию, приуроченную памяти Небесной сотни, вышло около 50 активистов и жителей Николаева

Традиционно мероприятие началось на Соборной площади.

Затем в сопровождении машины патрульной полиции участники мероприятия прошлись главной пешеходной улицей города и повернули на проспект Центральный (до декоммунизации — пр. Ленина) и прошествовали до ул. Садовой — где установлен памятник Небесной сотне.

Возле памятника на Садовой участники шествия зажгли поминальные свечи в память о Небесной сотне и возложили цветы, а представители церкви провели панихиду.

Добавим, «Небесная Сотня» — собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции евромайдана ( Революции Достоинства ) в декабре 2013 — феврале 2014 года. 21 февраля 2014 года власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.

Также отметим, что мероприятия в честь памяти Небесной сотни состоятся в Николаеве еще и 20 февраля в 19.00

Похожие новости

17.02.17 19:59Николаевцев приглашают почтить память Героев Небесной Сотни

22.03.14 17:01Лес памяти «Небесной сотни» высадили под Николаевом

30.03.12 21:41Николаев расцветет

21.01.11 14:32У Николаева для инвесторов есть интересные предложения

19.10.08 13:27Николаев отметил 100 лет своего футбола

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 19.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:19В Украине появился город с "умным" освещением улиц

18:50В США белка защитила дом от грабителя

18:27Крупнейшую в мире парусную яхту миллиардера Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре

18:03Миколаївські десантники стали призерами у змаганнях на Кубок учасників АТО з футзалу

17:45«Вчера в Николаеве состоялась премьера моей «Молитвы», - Александр Гоноболин

17:36Какие продукты повышают гемоглобин?

17:26Появилось вино для домашних животных

17:17На Майдане митингуют в поддержку блокады Донбасса

17:04Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть убивающего мирных украинцев русского

16:44Умерла легендарная украинская легкоатлетка

16:25Неужели вы думаете, что это разлив нефти? (видео)

16:00В СМИ появилось видео нападения на офис николаевского депутата

15:43Медики назвали неожиданные причины рака

15:29В Николаеве почтили память Героев Небесной сотни

14:46В США открыли первый в мире кинотеатр виртуальной реальности

14:15Сутки в АТО: отбита атака под Авдеевкой

13:56В Украину придет весеннее тепло

13:37Какие продукты помогут избавиться от головной боли

13:25Во Львове с крыши церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину

13:12Губернатор ожидает адекватной реакции соответствующих органов на выходку депутата Чмыря

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.02.17 19:302270

Как украинцам уехать на работу в Италию

05.02.17 19:501640

В Николаеве возле Варваровского моста столкнулись сразу три автомобиля

05.02.17 20:212100

60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней пешком

05.02.17 20:301650

В подвале лондонского отеля нашли записи концертов Боба Марли 70-х годов

Самые читаемые

11.02.17 18:1614980

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4111120

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189700

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:008160

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама