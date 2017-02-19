05.02.17 12:003600
В дома Авдеевки вернулось тепло, но нет воды
|19.02.17 10:46
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Спасатели обещают обеспечить электроэнергией дома без резервных систем.
Спасатели обещают обеспечить электроэнергией дома без резервных систем.
В Авдеевке к утру 19 февраля теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, но водоснабжение временно прекращено, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Теплоснабжение города осуществляется за счет Авдеевского коксохимического завода,температура воздуха в квартирах держится на уровне 20-25 градусов. Что касается объектов социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания, то по заявлению спасателей, они будут обеспечены электроэнергией от 12 генераторов.
На сегодня запланированы ремонтно-восстановительные работы. Напомним, что Авдеевский коксохимический завод, Донецкая фильтровальная станция, и жилые дома Авдеевки оказались без электроэнергии в субботу из-за обстрелов. Отметим, что по словам директора Авдеевского коксохима, запасов угля осталось всего на 15 суток.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что если блокада на Донбассе будет продолжаться, то Авдеевский коксохимический завод, а также металлургические предприятия в Кривом Роге и Мариуполе в скором времени остановятся.