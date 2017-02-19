Верке Сердючке объявили протест на радио

Радио "Европа FM" объявило о начале акции культурного сопротивления Верке Сердючке как участнику "Евровидения-2007" от Украины 19 февраля 2007-го года.

Радиостанция предупреждала: эта поездка Андрея Данилко в амплуа знаменитой проводницы угрожает Европе культурной катастрофой. Украина же потеряет авторитет и уважение в глазах цивилизованных европейцев.

"Мы выступаем не против талантливого артиста Андрея Данилко, а против того, чтобы далеко не наилучший образец постсоветского искусства создавал специфический имидж Украины в глазах европейцев", – сообщили тогда в пресс-службе радио "Европа FM".

Кроме громкого заявления, работники радио запланировали сбор подписей, СМС-голосования и проведения уличных акций протеста.

Депутат Тарас Чорновил назвал Данилко в образе Сердючки "гермафродитом" и пообещал не смотреть фестиваль. Конгресс украинских националистов также подчеркнул, что этот "персонаж является воплощением малороссийщины и позорит Украину".

Зато продюсер артистки Юрий Никитин был уверен: "Подобные акции – это капля в море. Эффекта не будет". И был прав – 9 марта 2007 года в прямом эфире на телестудии НТКУ, где определяли участников Евровидения, Андрей Данилко по итогам голосования был признан официальным исполнителем от Украины. 12 мая того же года в Хельсинки с песню Dancing Lasha Tumbai занял второе место в конкурсе.

Андрей Данилко (1973) – украинский комедийный актер, певец, сценарист, телеведущий, композитор. Народный артист Украины. Более известный украинскому зрителю под именем его сценического образа – Верки Сердючки.