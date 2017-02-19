В Украине подорожают алкогольные напитки и сигареты

Продукты питания подорожают еще на 7%.

Украинцев 2017 год "порадует" ростом потребительских цен на продукты питания, бензин, алкоголь, сигареты и проезд.

Журналисты узнали, насколько подорожают товары и почему, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

ЕДА.

В январе стоимость продуктов питания, по данным службы Госстатистики, уже выросла почти на 2% по сравнению с декабрем. При этом пока самый высокий рост показали овощи и фрукты, которые подорожали на 14,9%. Кроме того, в цене подскочило мясо (2–4%) и молочные продукты (1–2%).

По мнению экспертов, в целом до конца года еда и безалкогольные напитки могут подорожать еще на 7% в сравнении с ценами прошлого года. Экономист Александр Охрименко говорит сразу о трех факторах, которые отразятся в этом году на стоимости продуктов. "Первое, конечно же, это бардак с НДС.

Так как у нас его пока не возмещают автоматически, предприниматели закладывают налог в стоимость. Второй фактор – девальвация гривни, которую мы наблюдали в начале года. Она традиционно пугает бизнес, и тот сразу же закладывает валютные риски в цену товара. Наконец, подорожало дизтопливо, на которое увеличили акцизы", – говорит эксперт.

При этом он скептически отнесся к распространенному мнению, что на рост цен повлияло увеличение минзарплаты до 3200 грн. Сомневается в этом и аналитик МЦПИ Александр Жолудь, который отмечает: рост минималки даст толчок инфляции, но всего на 1–2%, потому рассматривать его как ключевой двигатель цен в этом году нельзя. "Что же касается подорожания продуктов в январе, то это объясняется банальной сезонностью.

У нас традиционно с начала года по май продукты дорожают, потом до сентября включительно цены падают, ну а в сентябре снова наблюдается рост. Что важно – это не только овощи и фрукты, что очевидно, но мясо и молочные продукты", – говорит Жолудь.

АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ.

Не обойдет стороной подорожание алкоголь, а также табачные изделия. Так, только за январь цена на алкогольные напитки выросла на 0,7%, а на сигареты — на 2,1%. Причиной стало повышение акцизов, которое Верховная Рада одобрила в прошлом году.

Кроме того, уже с марта акциз на спирт вырастет еще на 20%. Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что цены на эти товары будут расти постепенно в течение года.

Такой сценарий будет возможен, если ежемесячная инфляция не превысит 3–5% в месяц, ведь тогда производители в условиях стабильной экономики смогут сдерживать ценовую политику. "Из-за повышения акцизов пачка сигарет в ближайшее время может вырасти на 3–5 грн. А вот алкоголь может подорожать, скорее всего, где-то на 15–20 грн. Виной всему не только рост акцизов, но и подорожание самого спирта", — разъясняет эксперт.

При этом Забловский уточняет: хотя сейчас созданы все условия для роста стоимости сигарет и алкоголя, но в то же время есть и сдерживающие факторы. "На ценовую политику влияет покупательская способность населения: если спрос будет падать, производители постараются сдерживать цены путем акций, скидок и прочего. Ведь если цены будут очень высокими, спрос может уйти в сторону контрафактной или контрабандной продукции. В этом никто не заинтересован, поскольку выпуск алкоголя и так на 50–60% находится в тени", – говорит Забловский.

ТОПЛИВО.

Наконец, повлияет повышение акцизов и на бензин, а также дизельное топливо. Напомним, что по новым правилам за тысячу литров бензина нужно будет заплатить 213 евро вместо 171, а дизтоплива – 139,5 вместо 125,5 евро. Замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что помимо этого на цену бензина влияют его стоимость в Европе и курс гривни: "Что касается цен на нефть, то высокого роста не должно быть.

Наоборот, есть прогноз, который указывает на снижение цен на протяжении года. Потому основным фактором остается курс доллара, и тут очень сложно прогнозировать даже на год". В целом эксперты уверены, что в 2017-м для топлива остается потенциал роста до 1 грн/л.