Депутат Николаевского облсовета хотел за 1000 гривен откупиться от пьяной езды

18.02.17 20:00Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского областного совета от партии «Батьківщина» Сергей Чмырь, которого патрульные застали за вождением в пьяном виде, пытался откупиться взятой в размере 1000 гривен.

Видео инцидента опубликовала пресс-служба патрульной полиции Николаева.

В четверг, 16 февраля, патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился с явными признаками алкогольного опьянения депутат Николаевского областного совета от партии «Батьківщина» Сергей Чмырь.

Автомобиль Сергея Чмыря был остановлен патрульными по улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской. По имеющейся информации, депутат с признаками алкогольного опьянения категорически отказывался проходить тест на определение алкоголя в крови. Кроме того, Чмырь пытался оказывать давление на сотрудников патрульной полиции.

Видео инцидента опубликовала пресс-служба патрульной полиции Николаева.

— Простите меня, да, пьяный я, - сказал депутат.

— У нас ориентировка была, что водитель 2121 в состоянии алкогольного опьянения, мы вас остановили для проверки ситуации, - ответил патрульный.

— Ребята, я вас прошу.

— Почему вы сели за руль пьяным, это является нарушением Правил дорожного движения, - указал полицейский.

— Я понимаю. Мужики, простите меня, - сказал депутат.

— Это правонарушение влияет на аварийность на ДТП с погибшими и травмированными, - ответил патрульный.

— Я буду ехать нормально, - заверил депутат.

— Мы верим, что вы будете ехать нормально, только уже не сегодня. Свидетельство о регистрации, - ответил патрульный.

— Ребят, я вас прошу, тысячу гривен вам даю и отпустите меня, - сказал депутат.

— Сергей Михайлович, пожалуйста, вы успокойте свои таланты, я вас предупреждаю, видеофиксация происходит, - ответили ему.

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