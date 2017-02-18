У николаевского лыжника-колясочника Максима Ярового на чемпионате мира третье «золото»!

18.02.17 20:15Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня в Финстерау (Германия) на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону среди инваспортсменов николаевский колясочник Максим Яровой завоевал свою третью золотую медаль, сообщает интернет-издание "Николаевские новости".

Если две предыдущих были добыты в лыжных гонках, то в субботу воспитанник тренера Александра Васютинского стал чемпионом в биатлоне — на дистанции 7,5 км. Причем, в отличие от серебряного призера украинца Тараса Радя, стрелявшего чисто, николаевец допустил один промах на огневом рубеже. Однако это не помешало ему стать чемпионом.

Чемпионат мира. Биатлон. Сидя. 7,5 км. Финстерау. 18 февраля. 1. Максим Яровой (Украина, Николаев) - 21:36:1 (1+0). 2. Тарас Радь (Украина) - 21:48.9 (0+0). 3. Мартин Фляйг (Германия) - 21:50.2 (0+0). Всего 13 участников.

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