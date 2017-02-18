Власти Николаева обеспокоены патриотическим воспитанием школьников

17 февраля отделом по делам молодежи, культуры, семьи и спорта администрации Заводского района Николаевского городского совета проведен семинар на тему: «Формирование духовно-нравственных качеств, патриотического сознания молодежи».

В семинаре приняли участие заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных учебных заведений района, директор музея «Подпольно-партизанское движение на Николаевщине в годы

Великой Отечественной войны. 1941-1944гг.» Екатерина Секрета, председатель ветеранской организации Заводского района Борис Лапков, председатель общественной организации «Заводская районная организация ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) УСВА г. Николаева Олег Кречун, председатель районной общественной организации «Союз ветеранов АТО» Сергей Шелест.

В ходе семинара Екатерина Секрета представила районный историко-патриотический конкурс на тему: «Верные сыны Отечества», который проводится в рамках Государственной целевой социальной программы «Молодежь Украины», городской комплексной программы «Молодежь». Цель конкурса: патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере подвигов наших земляков - участников антитеррористической операции.

Председатель администрации Заводского района Вячеслав Карцев в ходе мероприятия отметил: «На первом месте при воспитании молодежи должно стоять моральное и патриотическое развитие. В этом и заключается цель педагогов и родителей: воспитать в ребенке духовно-нравственные качества, патриотизм, ведь дети - это будущее нашей страны».

Начальник службы по делам детей администрации Заводского района Алла Покитко и начальник отдела по делам молодежи, культуры, семьи и спорта Светлана Волкун определили совместные с общеобразовательными учреждениями мероприятия по различным направлениям работы.

В конце семинара благодарностями председателя администрации Заводского района за активную работу в проведении ряда мероприятий награждены педагогические коллективы общеобразовательных учреждений № 6, 25, 31, 39, 52, 57.