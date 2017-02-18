Как удостовериться во взаимности чувств партнера?

Каждой девушке интересно, естественно, любит ли ее парень, с которым она встречается.

Конечно, стоит это проверить и не полагаться на волю случая, но весьма желательно пользоваться при этом неразрушающими методами контроля. Речь, конечно, не идет об электрических утюгах или паяльниках, да это и неэффективно, потому, что под пытками любой может себя оговорить и признаться в любви до гроба.

А вам, возможно, нужна правда… Хотя, кто его знает… Однако, и с помощью слов можно организовать такую пыточную камеру, что и в «Молоте ведьм» такое бы постеснялись описывать, и это также будет признание, вырванное под давлением.

Поэтому для выяснения подлинных чувств вашего избранника следует выбрать менее выразительные методы, и специалисты склоняются к тому, что обычное наблюдение может дать поразительно правдивые результаты, если они вам, конечно, нужны.

По каким признакам определить что тебя любят?

Поведение может многое рассказать о наших мыслях и чувствах. Даже когда мы не говорим о своих чувствах. Присматриваясь, можно больше услышать, чем прислушиваясь. Обычный человек обязательно выдаст свои чувства.

Если твой парень даже не говорит о любви, но, рассуждая о будущем, видит там и тебя, тем более в главной роли, это весьма важный знак. Особенно, если все это произносится с теплом и нежностью. В этот момент нужно прислушаться и к своему сердцу, здесь оно не должно обмануть.

Важно, если он хочет свозить тебя в другие места, показать чудеса, которых нет в родном городе, но которые он наблюдал и теперь хочет поделиться своим восторгом с тобой.

Его заинтересованность подробностями твоей личной жизни возможно превышает интенсивность расспросов родной мамы, но это не праздное любопытство, потому, что он, скорее всего желает объединения ваших миров в один общий. Причем, фальшь в подобной заинтересованности услышать довольно легко.

Особенно, обращать нужно внимание на его тон и глаза, когда из него сыпятся комплименты, которые могут быть просто следованием традициям ухаживания. Взгляд вообще может рассказать очень о многом.

Например, случайно повернувшись к нему, понимаешь, что все время он украдкой смотрит на тебя, а когда встречается глазами, отворачивается и что-то объясняет невпопад. Он любуется тобой, не хочет, чтобы ты это заметила. Когда-нибудь позже, он и сам признается, что не может тобой насмотреться.

Он прощает тебе ошибки в поведении и различные твои оплошности в общении кажутся ему наоборот очень милыми, и это можно прочесть по его взгляду. Его нравится все твое – твой кот (даже, если аллергия на шерсть), твоя улица и твой пятый этаж.

Поступки также говорят о многом. Ты запретила ему звонить, когда на работе, то твой телефон начинает нагреваться от его смс сообщений. Если так сложилось у вас с ним, что ты уверена, что он придет на помощь в любой трудной ситуации, значит он точно тебя любит. Он надоест всем в больнице, пока тебя не выпишут, в любую погоду погонит за тридевять земель, если поломалась твоя машина, и для этого нужно лишь ему позвонить. Если ты уже во всем этом уверена – значит с выбором ты не ошиблась.

Он постоянно хочет тебе помочь и непрерывно задаривает различными мелочами, которые тебе, тем не менее – нравятся, а почему? Потому, что они олицетворяют его любовь, которая тебе так необходима.

Еще одним мощным признаком отношений являются жесты. Прикосновения, а не панибратские хлопки. И еще, он любит тебя обнимать, особенно на людях, потому, что ему кажется, что все ему должны завидовать.

Если все совсем уж сложно и запутанно, можно обратиться и к гаданию. Даже на ромашке, потому, что положительный результат придает сил и уверенности в себе, а при отрицательном всегда можно перегадать.

Эффективны для установления истины также нитка и кольцо, в которое нитку продевают. Гадать следует в одиночестве и, продев нитку, задай свой животрепещущий вопрос. Если кольцо начало проворачиваться по часовой стрелке, значит – «да». Если против часовой стрелки посмотри на кольцо снизу, или согласись со своей судьбой.

Утверждают, что довольно надежным является гадание на двух спичках, которые закрепляют на спичечном коробке. И поджигают и, если они склоняются друг к другу – он от тебя без ума. Если же нет – следует проверить его чувства еще каким-либо методом. Естественно, такое гадание предполагает хорошее знание правил пожарной безопасности. Если, все же в результате гадания сгорит его квартира, а он тебе это простит, то можешь смело заказывать белое платье.