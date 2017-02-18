У зоопарку Миколаєва пояснили, звідки до них міг "прийти" пташиний грип

У зоопарку Миколаєва розповіли подробиці, чому довелося оголосити карантин, та звідки міг взятися пташиний грип. Про це йдеться на сторінці звіринця у "Фейсбуці", повідомляє Depo.Миколаїв.

У зоопарку пояснили, що Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Києва 15 лютого в надісланому їм Миколаївським зоопарком матеріалі від звичайного павича виявив РНК-вірус пташиного грипу. Птах помер ще 7 січня. Наступного дня біопроби тварини направили до обласної державної лабораторії ветмедицини Миколаївщини. У висновку зазначалося, що сальмонели і вірус грипу в надісланому матеріалі відсутні.

Щоб виключити випадок отруєння, труп павича направили до Київської лабораторію, яка виявила в надісланому матеріалі вірус пташиного грипу. "Потрібно зазначити, що в великій групі птахів, в якій стався падіж павича, з 7 січня по 16 лютого більше смертей не було. На сьогодні там містяться десять павичів і один фазан. Стан птахів задовільний", - повідомили у звіринці.

Зоопарк розпочав заходи з локалізації та знищення інфекції. Разом з тим припускають, що грип могли занести дикі птахи, які у великій кількості зимують на ставках Миколаївського зоопарку.

Нагадаємо, 17 лютого миколаївський зоопарк закрили на карантин: павич помер від пташиного грипу.