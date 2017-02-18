В Николаеве из-за аварии на водопроводе микрорайон Водопой остался без воды

Днем в субботу, 18 февраля, практически весь микрорайон Водопой в Николаеве остался без воды. Об этом сообщают «Новости-N».

Без воды остались все дома по улице Космонавтов, от Херсонского Шоссе до Электронной. Из-за аварии на водопроводе жители выстраиваются в очередь за питьевой водой.

Диспетчер «Николаевводоканала» сообщила, что прорыв произошел на пересечении Херсонского шоссе и улицы Космонавтов, прямо на проезжей части - прорвало трубу диаметром 600 мм. В настоящее время аварийная бригада «водоканала»проводит работы по ремонту трубы. Подготовленны два хомута, которые закрепят на трубе в месте порыва.

В ведомстве сказали, что воду скорее всего включат в 20.00, но говорят, что может и позже.