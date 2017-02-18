В Миколаєві рятувальники допомогли відчинити двері: 90-річна бабуся опинилася в пастці у власній квартирі

18 лютого об 11:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в квартирі багатоповерхового житлового будинку в м. Миколаєві по вул. Курортна знаходиться літня жінка та вона тривалий час не відкриває двері.

Рятувальників сповістили її родичі.

За вказаною адресою виїхало відділення 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Співробітники Служби порятунку за допомогою висувної драбини через вікно потрапили до оселі, відчинили вхідні двері та надали доступ лікарям до господарки, жінки 1927 р.н.

Бригадою швидкої медичної допомоги було оглянуто її та надано медичну допомогу.