Сенкевич рассказал послу Эстонии, что в Николаеве «на повестке дня» стоит введение электронного билета

Мэр Александр Сенкевич рассказал послу Эстонии в Украине Герту Антсу, что Николаев намерен получить кредит на покупку автобусов и троллейбусов для городского транспорта, а также «на повестке дня» находится введение электронного билета.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, Сенкевич 17 февраля провел неформальную встречу с послом Эстонии Антсом и представителем «Агентства развития предпринимательства Эстонии» Яаном Хейнсоо.